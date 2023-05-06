14 Mayıs 2023 Pazar günü 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçim sonucunun özellikle 7li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanması için büyük bir panikle destek ve tehdit açıklamaları yapan PKK terör örgütünün elebaşları neredeyse 24 saatte bir Kandil Dağındaki inlerinden kafalarını çıkarıyor. Bugün de terörist elebaşlarından Xebat Andok, Seçime değil savaşa gidiyoruz diyerek, 3. Dünya Savaşı koşullarının bölgede yaşandığını, seçimi kazanmaları halinde bölgede bir terör devleti planlandığı, Türkiyenin nasıl bir parçalanma senaryolarının parçası olduğunu itiraf etti. İşte terörist elebaşlarından Xebat Andokun son açıklamalarıyla 14 Mayısın Türkiye için ne denli kritik olduğunu gösteren detaylar...