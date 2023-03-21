6lı koalisyonun Halil İbrahim Sofrası diyerek pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz eden bir durum haline geldi. HDP ile resmileşen ittifakın etkileri sürerken Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan - Mithat Sancar ikilisinin ayağına gitti. Masada Yerel özerklik gibi bölücü talepler açığa çıktı. Tüm bu yaşananlar ışığında Kandilden 6lı koalisyon özelinde CHPye İktidara koltuk değneği olmayın zılgıtı geldi. PKK elebaşı Duran Kalkan Koltuk değneği olmayın, size destek veriyoruz çıkışında bulundu. 6lı masadaki kaosun PKKyı endişelendirdiğini ifade eden Kalkan, Daha açık tutum bekliyoruz somut adım atın dedi. Öte yandan Kalkanın Kürt sorununun özgürlükçü çözümüne karşı tutum açıklayın baskısı sonrası Kılıçdaroğlu Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMMdir diyerek PKK elebaşı ile ağızbirliği yaptı.