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Kandil'den 6'lıya "iktidara koltuk değneği olmayın, size destek veriyoruz" zılgıtı! PKK elebaşı Kalkan ve Kılıçdaroğlu'ndan ağız birliği / 20.03.23

Kandil'den 6'lıya "iktidara koltuk değneği olmayın, size destek veriyoruz" zılgıtı! PKK elebaşı Kalkan ve Kılıçdaroğlu'ndan ağız birliği / 20.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kandil'den 6'lıya "iktidara koltuk değneği olmayın, size destek veriyoruz" zılgıtı! PKK elebaşı Kalkan ve Kılıçdaroğlu'ndan ağız birliği / 20.03.23

Takvim 02:32
02

CHP yandaşı Fatih Portakal bile gördü: Erdoğan gibi aurası yüksek bir lider her zaman çıkmaz / 20.03.23

Takvim 01:26
03

CHP'li Doğan Subaşı canlı yayında rezil oldu! "AK Parti'den daha fazla konut yıktık" dedi sayı veremedi / 20.03.23

Takvim 02:00
04

Başkan Erdoğan Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul etti! Şimşek'ten 'katkı vermeye hazırım' mesajı / 20.03.23

Takvim 02:19
05

G.Saray’ın sözleşme teklifine Icardi’den yanıt geldi / 21.03.23

Takvim 01:19
06

Önce BAYKAR'ı hedef aldı şimdi de TOGG'u! 6'lı koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan'dan zaman ayarlı provokasyon / 20.03.23

Takvim 02:04
07

Mansur Yavaş yeni kavganın fitilini ateşledi, Akşener destek verdi! DEVA ile Demokrat Parti, paniğe kapıldı / 21.03.23

Takvim 02:12
08

Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulması hakkında kanun Resmi Gazete'de! Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borcu silindi / 20.03.23

Takvim 02:01
09

EYT’liye maaş kredisi! Prim borcu olana nakit fırsatı! Hangi bankada imkan var?

Takvim 02:05
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