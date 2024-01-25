CHP - DEM hattındaki pazarlık, şantaj kumarına döndü. İBBde eş başkanlık ve bütçeli daire başkanlıkları talep eden DEM, Başak Demirtaşı sahaya sürerek el yükseltti. İmamoğlunun fonladığı Odatv ise Demirtaşın arkasında Külliye var algısını yayıp köşeye sıkışan CHPye yalanlarla alan açmak istedi. Tam da bu noktada PKKnın medya piyonları köşelerden CHP ve DEMe istikamet tayin etti. Fehim Işık, CHPnin her türlü tavizi vermeye hazır olduğunu yazdı DEM güçlü kazanç elde etmeli dedi. Kandilin kalemşoru Cafer Tar ise İmamoğlu ve Özgür Özele Uyanık olun, Kürt seçmene borçlusunuz diyerek İstanbul, Adana ve Mersinde eş başkanlık istedi.