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Kandil'den CHP - DEM'e 'köşeli' istikamet! İstanbul, Adana ve Mersin'de 'eş başkanlık' talebi | 'Ekremci'lerden 'Demirtaş'lı algı oyunu / 25.01.24

Kandil'den CHP - DEM'e 'köşeli' istikamet! İstanbul, Adana ve Mersin'de 'eş başkanlık' talebi | 'Ekremci'lerden 'Demirtaş'lı algı oyunu / 25.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Kandil'den CHP - DEM'e 'köşeli' istikamet! İstanbul, Adana ve Mersin'de 'eş başkanlık' talebi | 'Ekremci'lerden 'Demirtaş'lı algı oyunu / 25.01.24

Takvim 02:35
02

Bunu da yaptı! Kandil'le DEM tutan Özgür Özel bölücü ittifakı perdelemek için 15 Temmuz'a dil uzattı: Rezil sözler / 24.01.24

Takvim 01:05
03

7'den 70'e herkes için seçim beyannamesi! Başkan Erdoğan 30 Ocak'ta Ankara'da açıklayacak / 24.01.24

Takvim 01:01
04

İmamoğlu Türkiye'nin 'Alper Gezeravcı'lı uzay misyonuna 'marifet değil' dedi! Akıllara CHP'nin 'Zoom'dan ibaret olan uzay serüveni geldi / 24.01.24

Takvim 01:23
05

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: "Biz kollarımızı boş yere sıvamayız" / 24.01.24

Takvim 00:54
06

İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da! Başkan Erdoğan'ın kritik görüşmesindeki başlıklar neler? / 24.01.24

Takvim 00:45
07

Bakan Vedat Işıkhan müjdeyi verdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %49,25 artış! Takvim.com.tr kalem kalem hesapladı

Takvim 00:17
08

Hakan Fidan BM Güvenlik Konseyin'den önemli açıklamalarda bulundu / 24.01.24

Takvim 02:32
09

MTV'de son ödeme günü yaklaşıyor | Ödeme kredi kartıyla yapılabiliyor mu? MTV mükellefiyeti ne zaman? İşte 2024 MTV hakkında edilenler...

Takvim 02:09
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