PKKnın siyasi ayağı DEM ile CHP arasında süren pazarlık geçtiğimiz hafta terör örgütü PKKnın müdahalesine sahne oldu. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaşın eşi Başak Demirtaşın adaylığı Kandilden gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğluna alan açacak isimler aday gösterildi. TAKVİM bu kararın, terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasunun CHP ile DEMe ittifakı güçlendirin talimatı vermesinin ardından geldiğini yazdı. Yaşanan gelişmelerin ardından Kandilden itiraf geldi. Terör elebaşlarından Helin Ümit, PKKnın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek. dedi.