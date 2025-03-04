Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKKnın anlam yoksunluğuna düştüğünü belirtip bizzat kendi yazısıyla fesih mektubu kaleme aldı. Öcalan Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik çözüm değil diyerek PKKnın paradigmasının çöktüğünü itiraf etti. Kandil ilk etapta Öcalanın çağrısını uyacağını duyurdu. Ancak silah bırakmak yerine ateşkes söylemine sığındı. Peki, Kandilin silah bırakması ya da bırakmaması durumunda ne olacak? PKK elebaşları için düşünülen senaryo ne? Yol haritası hazır, takvim belli. Ya keleşler gömülecek ya da kalleşler çukura düşecek. Üçüncü bir seçenek yok.