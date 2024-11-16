Kandildeki terör baronlarının APO maskesi düştü. PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, 50 yıldır mücadele verdiklerini, silah bırakmayacaklarını söyledi. DEM Partiye Normalleşmeyin, mücadele edin ültimatomu çeken Karasu, Kayyumlar devam edecek endişesine kapıldı. Kayyumlara karşı CHP ve DEMin birlikte hareket etmesi gerektiğini savunan Karasu, açık açık CHP, İstanbul, İzmir, Antalya, Adanada bizim sayemizde kazandı dedi. 5 şehit verdiğimiz TUSAŞ saldırısına da sahip çıkan elebaşı, Aksungurlar, SİHAlar burada üretiliyor. Bu bakımdan meşru hedeftir şeklinde konuştu.