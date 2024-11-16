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Kandil'in APO maskesi düştü! PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan "silah bırakmayız" mesajı: "CHP ve DEM kayyumlara karşı birlikte hareket etsin" / 16.11.24

Kandil'in APO maskesi düştü! PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan "silah bırakmayız" mesajı: "CHP ve DEM kayyumlara karşı birlikte hareket etsin" / 16.11.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Kandil'in APO maskesi düştü! PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan "silah bırakmayız" mesajı: "CHP ve DEM kayyumlara karşı birlikte hareket etsin" / 16.11.24

Takvim 06:32
02

Bu neyin hazırlığı... Yakalandılar: ABD destekli terör örgütü PKK/YPG kulesi! Gasp ettikleri arazilere diktiler... / 16.11.24

Takvim 07:29
03

Mauro Icardi sessizliğini bozdu! "Beni aptal yerine koydu" / 16.11.24

Takvim 02:08
04

2 yıl sonra bir ilk! Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus lider Vladimir Putin’i aradı: Gündem Ukrayna / 16.11.24

Takvim 01:34
05

Türk Savaş gemileri İtalyan araştırma gemisinin olduğu bölgeye konuşlandı: Yunanistan mürettebatını geri çekti / 16.11.24

Takvim 01:35
06

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten "sınır ötesi harekat" mesajı: TSK her an tetiktedir / 16.11.24

Takvim 07:00
07

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek KKM ve asgari ücret açıklaması

Takvim 07:38
08

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan A Haber ekranlarına çok özel açıklamalar! Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak? / 16.11.24

Takvim 07:12
09

Fenerbahçe Mourinho'nun eski öğrencisi Paulo Dybala için harekete geçti! / 16.11.24

Takvim 01:50
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