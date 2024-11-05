Terörle arasına mesafe koyamayan DEM Partili belediyelere Esenyurt tarifesi uygulandı. CHP/DEMli Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özerin terörden tutuklanıp yerine kayyum atanması sonrası DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından Mardine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batmana Vali Ekrem Canalp ve Halfetiye ilçe kaymakamı Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.