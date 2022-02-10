Kandil'in gelini HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafındaki kadın terörist Volkan Bora'nın annesi çıktı! Songül Bora'dan bomba itiraflar / 10.02.22

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzelin Kuzey Irakta bulunan Metina kampına terörist Volkan Boranın annesi ile gittiği ortaya çıktı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Volkan Boranın annesi Songül Bora, HDPli Semra Güzel ile ilgili şoke eden itiraflarda bulundu. Bora, 2009 yılında Semra Güzel ile Volkan Boranın nişanını yaptıklarını, nişana Semra Güzelin hiçbir akrabasının gelmediğini, nişandan birkaç ay sonra da Volkan Boradan haber alamadığını kaydetti. Terör örgütüyle bütün bağlantıyı Güzelin kurduğunu belirten Bora, Bizim Irakın kuzeyine gidişimizle ilgili bir planlama veya organizasyonu ben yapmadım. dedi.