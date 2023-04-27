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Kandil'in 'iç savaş' çıkışı sonrası HDP'den PKK sloganlarıyla 7'liye mesaj: Yeni yüzyılı birlikte kuracağız | Başrolde terörist yengesi Çiğdem / 26.04.23

Kandil'in 'iç savaş' çıkışı sonrası HDP'den PKK sloganlarıyla 7'liye mesaj: Yeni yüzyılı birlikte kuracağız | Başrolde terörist yengesi Çiğdem / 26.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kandil'in 'iç savaş' çıkışı sonrası HDP'den PKK sloganlarıyla 7'liye mesaj: Yeni yüzyılı birlikte kuracağız | Başrolde terörist yengesi Çiğdem / 26.04.23

Takvim 03:44
02

Yüksek hızlı hedef uçak Şimşek'in yeni versiyonu "Süper Şimşek" ilk kez piste çıktı! / 26.04.23

Takvim 04:44
03

İyi Parti mitinginde skandal görüntü: Deste deste para dağıtıldı / 26.04.23

Takvim 02:50
04

Başkan Erdoğan'dan çiftçiye tam destek: Yüzde 50’sini devlet karşılayacak! / 26.04.23

Takvim 02:15
05

Yine patladın Bay Bay Kemal! 'Seçim güvenliği' tiyatrosu: "Bir buçuk yıldır çalışıyoruz" dediler sandık görevlilerini bildirmeyi unuttular / 26.04.23

Takvim 01:24
06

Alman'ı Rus'u Çinlisi ABD'lisi topu birden harekete geçti! Küresel dezenformasyonun deşifresi: Seçim ağzı Başkan Erdoğan hedefte / 26.04.23

Takvim 04:27
07

Kılıçdaroğlu'ndan gazı aldılar 14 Mayıs'ı iple çekiyorlar! Kandil'in bölücü uzantısı HDPKK'dan Cumhur İttifakı'na küstah tehdit / 26.04.23

Takvim 02:33
08

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yalova'da umduğunu bulamadı: 60 otobüs kaldırdılar yine dolduramadılar / 26.04.23

Takvim 01:01
09

7'li koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan'dan "Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek" itirafı / 26.04.23

Takvim 02:31
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