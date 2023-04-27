PKK elebaşlarından Bese Hozat ve Sabri Okun Kılıçdaroğluna oy verin yoksa iç savaş çıkar tehdidinin gölgesinde HDPKK skandalda vites yükseltti. HDPKKlı Çiğdem Kılıçgün Uçardan Ankaranın göbeğinde PKK sloganları eşliğinde Türkiyede ve Kürdistanda sözde mücadelemizi büyüteceğiz çıkışı geldi. Uçar, Hem Meclisin yüzünü hem Meclisin kendisini hem Ankaranın çehresini değiştireceğiz diyerek kirli emellerini dile getirirken 7li koalisyona da Yeni yüzyılı birlikte kuracağız mesajını yolladı. Bu durum Kılıçdaroğlunun ittifakın diyetini bölücülükle ödediğini kanıtlayan bir detay olarak kayıtlara geçti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.