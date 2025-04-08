Kandildeki terör baronları silah bırakmamak için havanda su dövüyor. PKK elebaşı Mustafa Karasu yine şart koşup tehdit diline başvurdu. Bazı yasalar hemen çıksın, anayasa maddesi dahi değişsin diyen Karasu, Adım atılmaz, verilen sözler yerine getirilmezse, biz de böyle bekleyemeyiz dedi. Kongre için Öcalan şartına sığınan PKKlı teröristin son bahanesi Ekrem İmamoğlu oldu. İstanbuldaki süreç bize sabotaj deyip Kent Uzlaşısına sahip çıktı. DEM Partinin de Kandille paralel olarak sabotaja giriştiği görüldü.