Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşa CB yardımcılığı formülü ile dağıttığı masaya geri dönüp, Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına şartlı evet veren Meral Akşener ve kurmayları CHPyi sıkıştırmaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz şeklinde dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Kuşoğlunun bu sözlerine İYİ Parti cephesinden yanıt gecikmedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Gerekirse yasal düzenleme yaparız resti çekerek İmamoğlu ve Mansur Yavaşın iki görevi aynı anda yapabileceğini savundu.