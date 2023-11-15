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Kaos tetikçisi The Economist 2024'teki felaket kapağını yayınladı: 11 yıl sonra gerçekleşen kanlı komplo teorisi | Yapay zeka ve para birimleri / 15.11.23

Kaos tetikçisi The Economist 2024'teki felaket kapağını yayınladı: 11 yıl sonra gerçekleşen kanlı komplo teorisi | Yapay zeka ve para birimleri / 15.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kaos tetikçisi The Economist 2024'teki felaket kapağını yayınladı: 11 yıl sonra gerçekleşen kanlı komplo teorisi | Yapay zeka ve para birimleri / 15.11.23

Takvim 01:12
02

CANLI TAKİP Katil İsrail ordusu yeni kıyım için düğmeye bastı! Şifa Hastanesi'ne gece baskını! Kuvözden çıkarılan bebekler ölümle burun buruna / 15.11.23

Takvim 01:12
03

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu intikamında yeni perde! Fatih Altaylı'dan bomba iddia: CHP'yi karıştırmak için çalışacak. Ofisi biri finanse ediyor / 15.11.23

Takvim 02:45
04

Telefon fiyatının % 44’ü devletten! Gençlere telefon ve bilgisayar desteği şartları belli oldu

Takvim 01:39
05

CHP'li İBB'de karanlık işler girift ilişkiler! İmamoğlu'nun ihya ettiği Emrah Bağdatlı kim? 'Pandora'dan çıkan Murat Ongun ve milyonluk yarış atı... / 15.11.23

Takvim 00:00
06

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan skandal sözler! Erdoğan'ın İsrail sözleri zoruna gitti: Absürt / 15.11.23

Takvim 01:59
07

Hem maaş hem ikramiye artacak! Yeni ek gösterge düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? Kime, nasıl yansıyacak?

Takvim 02:40
08

Yolsuzluk iddiaları madde madde sıralandı! Bu sefer kaçamayacak! CHP'li Özlem Çerçioğlu’na adrese teslim ihalelerden soruşturma izni / 15.11.23

Takvim 03:06
09

Dilan Polat'tan sonra gözler onların üzerindeydi | Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı! O fenomen inceleniyor... Rabia Toprak ve Nevra Bilem'den açıklama / 14.11.23

Takvim 06:08
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