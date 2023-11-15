Çizdiği felaket senaryolarıyla kaos tetikçiliği yapan Londra merkezli The Economist, komplo teorisyenlerinin merakla beklediği 2024 kapağını yayınladı. Yayınlanan kapakta Biden, Trump, Zelenski, Şi Cinping, nükleer füzeler, yapay zeka ve para birimleri ile elektrikli otomobil simgeleri dikkat çekti. 10 başlıkta 2024 yılında yaşanacak önemli gelişmeleri değerlendiren Dergi, ABDde yapılacak seçimlerin dünyanın kaderini değiştirebileceğini yazdı. Ukraynaya destek verilmesi hatta ABye alınması gerektiğini belirten Londranın küresel tetikçisi, katil İsrailin yaptığı soykırıma ise destek verdi. İşte felaket senaryolarıyla dolu 2024 yılı kehanetleri ve 11 yıl sonra gerçekleşen komplo teorisi.