Felaket senaryolarıyla kaos tetikçiliği yapan Londra merkezli The Economist 2025 yılına ilişkin kapağını yayınladı. Kapağın merkezinde Trump’ın yer alması, doların güçlenmesi ve yuanın düşüşüne ilişkin semboller, nükleer tehditler ve balistik füzeler, Avrupa siyasetindeki çatlaklar, Asya ve Afrika kıtaları için olası bir pandemi, yapay zeka içerikli göndermeler dikkat çekti. 10 başlıkta 2024 yılında yaşanacak önemli gelişmeleri değerlendiren The Economist, Trumpın yeniden ikditara gelmesinin ekonomiden ticarete kadar her alanı etkileyeceğini belirtti. İşte detaylar...