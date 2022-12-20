CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin mağduriyet algısıyla Kemal Kılıçdaroğluna çektiği operasyona ilişkin peş peşe bombalar patlamaya devam ediyor. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu masa arkadaşı Akşenere CHPye müdahale etme şeklinde uyarı çekerken bir çıkış da Kemal Kılıçdaroğluna yakın Mehmet Akif Hamzaçebiden geldi. Mehmet Akif Hamzaçebi, Kılıçdaroğlu’nun yanında gibi gözüküp de onu yıpratmaya yönelenleri kabul etmemiz mümkün değildir. Suskunluğumuzu kimse farklı yorumlamasın. ifadelerini kullandı. Açıklamaların peş peşe gelmesi CHPde temizlik başlayacak yorumlarına sebep oldu.