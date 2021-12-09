Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat! (9 Aralık hava durumu) / 09.12.21

Kış geldi çattı! Meteorolojiden son dakika uyarıları peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı olacağı belirtildi. Açıklamada Yağışların, yağmur ve sağanak, Doğu Karadenizin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolunun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. ifadelerine yer verildi. İşte bölge bölge son dakika hava durumu tahmini...