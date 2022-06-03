Karadeniz doğal gazında geri sayım! 170 kilometre hat kurulacak

Son dakika haberleri... Türkiyenin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde bitirecek Karadeniz doğal gazında önemli gelişmeler yaşanıyor. Karadeniz gazının karaya çıkış noktası Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinin temelinin atılmasının üzerinden geçen bir yılda tesis alanında önemli aşama kaydedildi. Yaklaşık 3 bin 500 dönümlük alanda inşa edilen Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde gaz işlenerek şebekeye basılmaya uygun hale getirilecek. Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik hattın ilk boruları, 10 Hazirandan itibaren kıyıdan başlanarak döşenecek.