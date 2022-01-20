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7/24 Dinle Takvim Karadeniz gazı için takvim netleşti! 21 Şubat'ta başlıyor / 20.01.22
Karadeniz gazı için takvim netleşti! 21 Şubat'ta başlıyor / 20.01.22

Karadeniz gazı için takvim netleşti! 21 Şubat'ta başlıyor / 20.01.22

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Karadeniz gazı için takvim netleşti! 21 Şubat'ta başlıyor / 20.01.22

Takvim 01:21
02

3600 ek gösterge ile kamuda maaş dengesizliği sona eriyor: Emekli aylığı 1.150 lira ikramiye 37 bin TL artacak / 17.01.22

Takvim 00:00
03

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
04

Çalışanlar bu habere dikkat! Ücreti geciken kıdemini alarak ayrılabilir... Ücret, maaş, emekli aylığı işte tüm detaylar / 10.01.22

Takvim 01:54
05

İsmi Türk Tabipleri Birliği ancak içi hainlerle dolu! TTB'deki PKK yapılanması deşifre oldu: Teröristleri tedavi etmişler / 13.01.22

Takvim 02:34
06

HDP’li Semra Güzel’in soruşturma dosyasında ortaya çıkan çarpıcı gerçekler! 1 dakikada aday oldu / 15.01.22

Takvim 03:28
07

Gustavo, Sosa, İrfan Can ve Berisha umutları boşa çıkardı! 4 futbolcunun maliyeti dudakları uçuklattı / 18.01.22

Takvim 01:38
08

28 Şubat'ın acar muhabiri, geçmişte başörtülüleri fişleyen İsmail Saymaz şimdi de Kur'an kurslarını hedef aldı / 12.01.22

Takvim 04:14
09

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Ben 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim" iddiası da yalan çıktı! / 07.01.22

Takvim 01:47
10

Szalai için sıraya girdiler! İngiliz basını; Chelsea, Milan, Newcastle ve West Ham’ın ismini verdi / 19.01.22

Takvim 01:14
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