Karadeniz gazı için takvim netleşti! 21 Şubat'ta başlıyor / 20.01.22

Türkiyenin en büyük doğalgaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahasındaki 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya ulaştıracak olan hat için ilk boru 21 Şubat tarihinde döşenmeye başlanacak. Söz konusu çalışmaların ardından Karadeniz gazı, şu anda Zonguldakın Çaycuma ilçesinde yapımı devam eden ve 3 bin 200 dönümlük bir alana inşa edilen Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde karaya çıkacak. Tesiste, ilk etapta günlük 10 milyon metreküp işleme yapılması beklenirken, devam eden süreçte işleme kapasitesi 40 milyon metreküpe kadar çıkacak.