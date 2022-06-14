Karadeniz gazı için tarihi adım! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 2023'te günlük 10 milyon metreküp sistemde / 14.06.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyostaki Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreninde konuştu. Erdoğan, 2023ün ilk çeyreğinde günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milletimize aktarmış olacağız ifadelerini kullandı. Bugünlere ter dökerek geldik. Bütün alanlarda hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için çok çalıştık diyen Başkan Erdoğan, Berat Albayrak ve halefi Fatih Dönmez büyük gayret sergiledi dedi. Erdoğan, dördüncü sondaj gemisinin ismini Abdülhamit Han olarak belirlediklerini açıkladı.