Enerjide bağımsızlığımızın sembolü olan Karadeniz gazı Filyosta Başkan Erdoğanın katıldığı törenle devreye alındı. Yaşanan bu tarihi 7li koalisyona hazımsızlık yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener skandal sözlere imza atarak, İnşallah Putinin BOTAŞın borçlarını ertelemesinden kaynaklanan yine Putinden yapılan bir kıyak değildir. Çünkü bir çok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyor insan devamlı aldatılınca ama umuyorum, diliyorum Karadeniz gazıdır ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr Akşenerin gaz sancısı ve detayları sizler için derledi.