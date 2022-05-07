Karadeniz turu ve otobüs pozu sonrası İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi: Binlerce kişi takipten çıktı, bomba yorumlar yapıldı / 06.05.22

Gözünü 2023 hırsı bürümüş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanını hiçe sayarak Karadeniz yoluna düştü. İmamoğlunun Karadeniz gezisinden çok tura katılan gazeteci isimler ve otobüste verilen poz sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuya ilişkin Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İBB Başkanına verdiği desteği geri çekeceklerini açıklarken sosyal medyada da dikkat çeken yorumlar kayıtlara geçti. LDPli Cem Toker İmamoğlunun fotoğrafını alıntılayarak İmam bayıldı ifadelerini kullandı. Yandaş Erk Acarer de İmamoğlunu ikiyüzlü ve kibirli olmakla suçladı.