Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Türkiyee büyük bir sorun haline geçen trafik kavgalarına yeni yaptırımlar geliyor. Buna göre, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Trafik ışıklarıyla ilgili ihlallere de yeni düzenlemeler getirildi. Karayolları Trafik Kanununun idari yaptırıma bağlayarak yasakladığı bir eylemi basın, yayın, internet, sosyal ve dijital medya veya diğer elektronik cihazlar yoluyla paylaşarak trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri alenen yaymak ve övmek yasaklanacak, buna uymayanlara ise 25 bin lira idari para cezası verilecek.