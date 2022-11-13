CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık savaşına tutuştuğu İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Adanada yan yana gelmek durumunda kaldı. Objektiflere yansıyan görüntüler ise Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında yaşanan soğuk savaşı gözler önüne serdi. Meral Akşenerin zoraki bir şekilde güldüğü bitse de gitsek modunda olduğu dikkatlerden kaçmazken; bir başka karede Kılıçdaroğlunun somurtkan bir şekilde Akşeneri dinlemesi yaşanan adaylık krizinin belgesi olarak karşımıza çıktı. Takvim.com.tr Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu çekişmesi gölgesinde CHP ve İYİ Parti arasındaki derin problemi detaylarıyla sizler için ele aldı.