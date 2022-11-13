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7/24 Dinle Takvim Kare kare soğuk savaş! Akşener - Kılıçdaroğlu krizi objektiflere yansıdı: Biri 'bitse de gitsek' modunda, diğeri somurtkan... / 12.11.22
Kare kare soğuk savaş! Akşener - Kılıçdaroğlu krizi objektiflere yansıdı: Biri 'bitse de gitsek' modunda, diğeri somurtkan... / 12.11.22

Kare kare soğuk savaş! Akşener - Kılıçdaroğlu krizi objektiflere yansıdı: Biri 'bitse de gitsek' modunda, diğeri somurtkan... / 12.11.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kare kare soğuk savaş! Akşener - Kılıçdaroğlu krizi objektiflere yansıdı: Biri 'bitse de gitsek' modunda, diğeri somurtkan... / 12.11.22

Takvim 03:11
02

Jorge Jesus vidaları sıktı! Portekizli teknik adam Fenerbahçe'de rehavete kesinlikle izin vermiyor / 07.11.22

Takvim 01:06
03

Galatasaray’da Depay sesleri! Cimbom, Hollandalı dünya yıldızını getirebilir / 10.11.22

Takvim 00:56
04

Rus basınından bomba iddia: Galatasaray Mateo Cassierra'ya kancayı taktı / 02.11.22

Takvim 01:49
05

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Düzenleme kimleri kapsayacak? Yıl-prim şartı nasıl olacak?

Takvim 02:15
06

Van ve Hakkari'de açıklamalarda bulunan Muharrem İnce eski partisi CHP'yi bombaladı: Gizli saklı görüşme... / 11.11.22

Takvim 01:49
07

Türkiye'den İsviçre'ye 'PKK' ayarı: Maslahatgüzarı Bakanlığa çağırıldı / 11.11.22

Takvim 02:43
08

İYİ Parti- HDP arasındaki kavga büyüyor! İYİ Parti'den yazılı açıklama: HDP siyaset adı altında gölge oyunu oynuyor / 11.11.22

Takvim 03:05
09

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk milletine ve ekmeğe hakaret eden Cihan Kolivar'a destek gecikmedi / 11.11.22

Takvim 03:16
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