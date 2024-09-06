Fransa’da karısını uyuşturup 72 kişiyi tecavüz etmeleri için eve çağıran sapkın koca Dominique Pelicot, karısı Gisele’i uyuşturarak tecavüzcülerin önüne attı. Sapkın kocanın tecavüzcülere prezervatif kullanmayı yasakladığı ve karısının cinsel hastalığa yakalanmasına neden olduğu ortaya çıktı. Sapkın kocanın yaptıklarını kızı ifşa ederken Pelicot’un Gisele’in maruz kaldığı tüm tecavüzleri filme çektiği ortaya çıktı. Pelicot’un gerekçeleri ise resmen kan dondurdu. İşte, Fransa’daki kan donduran tecavüzün detayları…