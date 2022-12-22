RTÜKün CHPli üyesi İlhan Taşçı, toplumu yanlış yönlendiren skandal bir manipülasyona soyundu. PKKyı aklayan Halk TVye kalkan olan Taşçı, Ayşenur Arslanın programına mimik üzerinden ceza verildiğini iddia etti. Çirkin algı operasyonuna Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahinden yanıt gecikmedi. Şahin, terör örgütlerini aklama niyetli hiçbir yayına müsamaha göstermeyeceklerini belirterek; Halk TVnin ve Ayşenur Arslanın Karkamışa yapılan kalleş saldırı üzerinden PKKyı akladığı için ceza yediğini söyledi. Takvim.com.tr detaylar sizler için derledi.