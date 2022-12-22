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7/24 Dinle Takvim Karkamış'taki hain saldırı üzerinden PKK'yı aklayan Halk TV'ye CHP'li üye kalkanı! Kasıtlı 'mimik' provokasyonuna 'RTÜK' tokadı / 21.12.22
Karkamış'taki hain saldırı üzerinden PKK'yı aklayan Halk TV'ye CHP'li üye kalkanı! Kasıtlı 'mimik' provokasyonuna 'RTÜK' tokadı / 21.12.22

Karkamış'taki hain saldırı üzerinden PKK'yı aklayan Halk TV'ye CHP'li üye kalkanı! Kasıtlı 'mimik' provokasyonuna 'RTÜK' tokadı / 21.12.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Karkamış'taki hain saldırı üzerinden PKK'yı aklayan Halk TV'ye CHP'li üye kalkanı! Kasıtlı 'mimik' provokasyonuna 'RTÜK' tokadı / 21.12.22

Takvim 02:35
02

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyenleri! Savcı Mehmet Demir anlattı: Erdoğan dik durmasa iç savaş olurdu / 17.12.22

Takvim 01:08
03

Wall Street Journal, Türkiye ekonomisindeki ivmeyi gördü! Erdoğan'ın modeli tutmak üzere / 14.12.22

Takvim 02:49
04

Emekliye promosyonda aralık fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Ödeme nasıl artırılacak? / 05.12.22

Takvim 03:03
05

Brezilya basınından bomba iddia: Jorge Jesus sezon bitmeden gidecek / 12.12.22

Takvim 01:02
06

Selvi Hanım'ın uyuması CHP'deki iç kavgayı ateşledi! Enver Aysever gerçek suçluyu gösterdi / 09.12.22

Takvim 00:37
07

Psg, Dortmund, Ajax ve Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i istiyor / 20.12.22

Takvim 01:26
08

Rekabet Kurulu'ndan zincir marketlerle ilgili flaş karar! Kartel tespit edildi... İşte verilen cezalar

Takvim 02:52
09

AB'nin çevre hassasiyeti! Türkiye'ye tehlikeli kendilerine güvenli: Elektrik üretimini nükleerden karşılıyorlar / 21.12.22

Takvim 02:00
10

Fas Milli Takımı'ndan ırkçılık yapan Danimarkalı sunucuya tokat gibi cevap / 22.12.22

Takvim 01:07
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