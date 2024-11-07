Ülkemizi UEFA Avrupa Liginde temsil eden Beşiktaş, 4üncü hafta maçında Malmö ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, zorlu randevuda ilk yarıda rakibine gol atmayı başaramadı. 76ıncı dakikada son haftaların golcüsü Ernest Muçi perdeyi açtı ve ağları havalandırmayı. 84te ise bu sezon ilk kez ağları havalandırmayı başaran Semih sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Fakat İsveç ekibi uzatmalarda farkı bire indirdi. Mücadele temsilcimizin 2-1lik üstünlüğü ile sona erdi. Kartal 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Beşiktaş - Malmö maçında yaşananlar...