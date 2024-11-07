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Kartal Avrupa Ligi'ne tutundu! Beşiktaş Malmö'yü 2-1 yendi / 06.11.24

Kartal Avrupa Ligi'ne tutundu! Beşiktaş Malmö'yü 2-1 yendi / 06.11.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Kartal Avrupa Ligi'ne tutundu! Beşiktaş Malmö'yü 2-1 yendi / 06.11.24

Takvim 04:41
02

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklamalar / 06.11.24

Takvim 06:42
03

Piyasalarda Donald Trump etkisi! Kamala Harris'i devirdi rekor geldi... Altın, dolar euro son durum | FED faiz kararı ne yönde olacak?

Takvim 07:23
04

Kayyum kararı sonrası güvenlik güçlerine taşla saldırı: 8 ilde 140 şüpheli yakalandı! / 06.11.24

Takvim 01:26
05

CHP Lideri Özgür Özel günah çıkardı: Dilruba Kayserilioğlu "Yalancı" dedi / 06.11.24

Takvim 01:25
06

Beşiktaş tribünlerinden İsrail'e tepki! / 06.11.24

Takvim 00:30
07

CANLI | Soykırım kabinesinde karıştı: Netanyahu Gallant'ın fişini çekti! İsrail'den Orta Doğu'ya yoğun bombardıman / 06.11.24

Takvim 00:13
08

ABD seçimlerine Türkiye damgası! 200'den fazla ülkeye yayınlandı / 06.11.24

Takvim 02:03
09

Yine 'Köpek Velisi' yine istismar! Buket Özgünlü takipçilerinden 1.4 milyon TL dilendi... Zimmete geçirilen bağışlar MASAK raporunda / 06.11.24

Takvim 02:42
10

CHP/DEM'in Esenyurt'taki nepotizm çarkı çökertildi! Terör tutuklusu Ahmet Özer'in akrabaları belediyeden kovuldu / 06.11.24

Takvim 03:25
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