Trendyol Süper Ligin haftasında Adana Demirspora konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah beyazlılar, son galibiyetini geçen sezonun mayıs ayında alan rakibine karşı ilk yarıyı Yusuf Barası ve Abat Aimbetovun golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Devre arasında futbolcular, tribünlerden özür diledi. İkinci yarıda Al Musrati siyah beyazlı forma ile ilk lig golünü atıp farkı 1e indirse de geri kalan sürede skor değişmedi ve maç 2-1 sona erdi. Böylelikle Kara Kartal, Fenerbahçe derbisinden sonra puan kaybı yaşadı. İşte detaylar...