Kartal’daki anne ve kız cinayetinde şeytani plan deşifre oldu! / 25.08.21

Takvim

Son dakika haberi... Kartal’da anne ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan annesi ile kız kardeşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Özcan’ın annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdükten iki gün sonra olay mahaline gelip bıçağı kız kardeşinin eline yerleştirdiği ve polise bulunduğu ihbarda, kız kardeşinin annesini öldürüp ardından intihar ettiğini söylediği öğrenildi.