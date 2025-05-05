Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin şampiyonluk, siyah beyazlıların ise Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük önem taşıyan mücadele nefes kesti. Karşılaşmada penaltı kaçıran Gedson Fernandes, kendisini affettiren golü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla sona ererken ikinci devrede de skor değişmedi. Kanarya, Galatasaray karşısında bir şampiyonluk daha kaybetmeye çok yaklaştı. Son 4 haftaya 8 puan farkla giren Cimbom, büyük avantaj sağladı. İşte maçta yaşananlar...