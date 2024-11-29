Trendyol Süper Ligde aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, UEFA Avrupa Liginde de Maccabi Tel Aviv karşısında istediğini elde edemedi. Siyah beyazlılar, Gavriel Kanichowskynin golüne Rafa Silva ile cevap verse de Dor Peretz ilk yarının 2-1lik sonuçla konuk takım lehine bittiğini tayin etti. İkinci yarıda bir golü sayılmayan ve penaltı kaçıran Kartal, Weslleyin farkı ikiye çıkarmasına engel olamadı. Karşılaşma 3-1 sona erdi. İşte Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında yaşananlar ve atılan goller...