Trendyol Süper Ligin 30. haftası İstanbulda sona erdi. Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kartal, Mortadha Ben Ouanesin golü ile 14. dakikada 1-0 yenik duruma düştü. 17de ise Emirhan Topçu sakatlandı ve yerini Tayyip Talha Sanuça bıraktı. Göztepe maçının ardından bu kez de karşılaşmanın 44. dakikasında oyundan atılan 24 yaşındaki stoper adını tarihe yazdırdı. 88de Salih Uçanın kazandığı penaltı sonrasında Gedson Fernandes topu ağlarla buluşturdu. Zorlu randevu 1-1 sona erdi. Siyah beyazlılar bu yenilgi ile Avrupa kupaları iddiasında 2 puan kaybederken lacivert beyazlılar karşısındaki son 4 maçından kazanamadan ayrıldı. İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçında yaşananlar...