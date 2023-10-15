Ankara Büyükşehir Belediye ABB Başkanı Mansur Yavaşın Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi üzerinden giriştiği algı operasyonu patladı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “Engelleniyoruz” diyerek algı oluşturmaya çalıştığı Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’ne ilişkin gerçeği gün yüzüne çıkarması ile olay Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. Yavaş’a vatandaşlardan tepki yağdı. Hakan Han Özcan sosyal medya hesabı üzerinden “para nerede hesap ver Yavaş” dedi.