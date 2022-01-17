Kasetle gelen Kılıçdaroğlu dosyalarla mı gidecek? İmamoğlu cephesinden dikkat çeken hamle / 17.01.22

Bir kaset kumpasıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu şimdi benzer bir senaryoyla karşı karşıya! Fakat bu kez rakibi 2023 adaylığı için yarıştığı İmamoğlu ve savaşın silahları ise dosyalar. Öyle ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun dinleniyoruz iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, Konuşmaları kaydetseydik Pensilvanya ile konuşmasını duyardık. diyerek bir diş muayenehanesinde söz konusu görüşmenin gerçekleştiğini söylemişti. Bahse konu zamanda Kılıçdaroğlunun danışmanlığını da yapan muayenehanede görevli Diş Hekimi Ali Arif Özzeybek, o görüşmeyi adeta doğruladı. Kılıçdaroğlu hakkındaki iddiaya, İmamoğluna yakın medya yoğun ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile görüşmesine daha önceki yıllarda ilgi göstermeyen muhalif medyanın şimdi gündem yapmasının altında 2023 savaşlarının olduğu konuşuluyor. İddiaya göre İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu cepheleri karşılıklı olarak birbirlerine savaş açmak üzere dosyalar biriktiriyor.