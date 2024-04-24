Son dakika haberi! Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, katil İsrailin Gazzeye açtığı savaşın 200. gününde bir video yayınladı. Ubeyde, Düşman, Gazzede sıkışıp kaldı. dedi. İsrailin dünyayı, tüm direniş gruplarını ortadan kaldırdıklarına ikna etmeye çalıştığını ve bunun büyük bir yalan olduğunu belirten Ebu Ubeyde, İşgalciler topraklarımızda olduğu sürece saldırılarımızı ve direnişimizi sürdüreceğiz. Aksa Tufanından 200 gün sonra, suçlu düşman hala imajını düzeltmeye çalışıyor. diye konuştu. Hamasın elindeki İsrailli esirlerle ilgili de konuşan Ebu Ubeyde, Esirlerin aileleri, faşist hükümetlerinin kendilerine karşı bir felaket gerçekleştirdiğini iş işten geçtikten sonra anlayacak ve bunun acısını da kendileri çekecek. dedi.