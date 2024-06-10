İsrailli esir, Gazze’den çıkarıldıktan sonra Israel Hayom gazetesine konuştu. 15 Ocak’ta Kassam Tugayları’nın paylaştığı bir video ile tanınan Noa Argamani isimli İsrailli esir, Kassam Tugaylarının servis ettiği videoda söylediklerini Gazze’den çıkınca da anlattı. Yanındaki iki esirin İsrail bombardımanında hayatını kaybettiğini söyleyen Argamani, İsrail ordusu daha önce rehin tutulduğumuz evi bombaladı ve orada 2 İsrailli hayatını kaybetti. Füzenin evi vurduğunu gördüm. Öleceğimden emindim ama hayatta kaldım. dedi.