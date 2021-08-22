Kastamonu'daki sel felaketi sonrası "CHP'liydim artık AK Partiliyim" sözleriyle gündem olan Nurten Özçelik ilk kez konuştu / 22.08.21

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Bölgede tüm çalışmalar sürerken, yürütülen çalışmaları gördükten sonra "Aileden CHP’liyim, ben böyle çalışma görmedim, artık AK Partiliyim" sözleriyle gündeme gelen selzede Nurten Özçelik açıklamalarda bulundu. Özçelik, "Bundan sonra AK Parti'den başka partiye oy vermem. CHP'liyim, Kemal Kılıçdaroğlu televizyona çıkınca televizyonu kapatıyorum. Lütfen rica ediyorum, hiç kimse bu felaketler yüzünden siyaset yapmasın" ifadelerini kullandı.