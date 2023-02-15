6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine sonrası konuşan Başkan Erdoğan alınacak önlemleri ve yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Asrın felaketinin yaşandığı ilk gün itibaren seferber olan Katarın 10 bin konteyner gönderdiğini söyleyen Başkan Erdoğan, Katardan yola çıkan 10 bin konteyneri hizmete vereceğiz. Gayet güzel modern konteynerler Katarda Dünya Kupası esnasında yapılmıştı. Sağolsun Katar Emiri gönderiyor. İlk gemi yolda. Yolculuk asgari 7 saat sürüyor. ifadelerini kullandı.