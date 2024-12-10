53 yıl boyunca Suriye’ye sadece işkence, zulüm ve katliam yaşatan Esad ailesinin kanlı Baas rejimi çökerken, Rusya’ya kaçan Beşar Esad’ın milyarlarca dolarlık gizli serveti, dünyanın farklı ülkelerindeki lüks gayrimenkulleri dünya medyasının gündemine geldi. Suriye halkının parasını yıllarca yağmaladığı ortaya çıkan Esad’ın gizli mal varlığı ile kaçışı arasındaki bağlantı merak ediliyor. Takvim.com.tr, özellikle dış basına yansıyan açık bilgilerden Esad’ın kanlı parasına dair çarpıcı detayları derledi. Halkına ölüm yağdırıp, halkının servetini yağmalayan kanlı bir diktatör hangi karanlık yolları kullandı ve böylesi bir mal varlığı edindi? Tüm detayları haberimizde. Kilit soru şu: Esad’ın karanlık serveti Suriye halkına geri nasıl verilecek?