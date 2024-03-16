Birleşmiş Milletler BM, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahunun, Gazzenin güneyindeki Refaha saldırı planını onaylamasına ilişkin, Refaha yönelik kara operasyonunun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur. uyarısında bulundu. Refaha saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refaha girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi. Öte yandan soykırımcı İsrailin Gazze Şeridinde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan son iki gündeki saldırılarında, 56 kişinin öldüğü, 300den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.