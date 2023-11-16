Son dakika... Soykırımcı İsrail, ABD ve Batının kesintisiz desteği gölgesinde Gazzede Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridine 7 Ekimden bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Katil İsrailin insanlık dışı katliamlarına bir yenisi daha eklendi. İsrail savaş uçakları, Gazzede bulunan Sabra Camiine ibadet esnasında hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktarıyor.