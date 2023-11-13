Soykırımcı İsrail, ABD ve Batının kesintisiz desteği gölgesinde Gazzede Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist katil İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridine 7 Ekimden bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 bine aşkın masum sivili katleden katil İsraile tepkiler çığ gibi büyürken soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, canlı yayında Arap ülkelerin liderlerini açık tehdit etti. Arap liderlere seslenen Netanyahu, Arap liderlere söylüyorum, eğer çıkarlarınızı korumak istiyorsanız, tek bir şey yapmak zorundasınız, Sessiz kalın diyerek skandal ifadeler kullandı.