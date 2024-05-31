Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu akşam Fransanın TFI televizyon grubundan LCI ile özel röportaj yaptı. Katil Başbakan, Tel Avivden bağlandığı röportajda yine skandal sözlere imza attı. Fransızca olarak “Bizim zaferimiz Fransanın zaferidir. Biz burada kaybedersek siz de burada kaybedersiniz. Biz burada kazanırsak, siz de kazanırsınız. diyerek Fransızlardan açık destek talep etti. Filistin Devletinin tanınmasının dünya çapında, özellikle de Fransada terör eylemlerini teşvik edeceğini ifade etti. Ayrıca yayın esnasında, Filistinin özgürlüğünü savunan onlarca grup TF1 televizyon grubunun binasının önüne gelerek Netanyahuya karşı gösteri yaptı. Göstericiler ellerine kefiye ve Filistin bayrakları alarak geldikleri alanda Gazze, Paris seninle sloganları attı.