Son dakika haberleri... 7 Ekimden bu yana Gazzede katliam yapan Netanyahu, tam da Türkiye dahil birçok ülke barış için Mısırda toplanmışken Refahı kana bulama planları yapmaya başladı. Netanyahunun Kahire zirveleri ile eş zamanlı hamle yapmaya kalktığını yazan The Economist, İsrailli generallerin Tel Aviv yönetimine karşı çıktığını yazdı. Economist, generallerin Refah saldırısının büyük bedeller doğuracağı konusunda çekincelerinin olduğunu ancak Netanyahunun ise konumunu güçlendirmek için kumar oynadığını yazdı. Katil Netanyahu ise sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında Refaha kara saldırısı düzenleyecekleri mesajını vererek, Tam zafere kadar savaşacağız ve bu, sivillerin savaş bölgelerini terk etmesine izin verdikten sonra Refahta da güçlü bir operasyonu da içeriyor. şeklinde tehditler savurdu.