Son dakika haberi! Katil İsrailin 7 Ekimden bu yana Gazzede soykırım gerçekleştirirken koşulsuz desteğini açıklayan ABD Başkanı Joe Bidena kötü bir haber geldi. Biden, Gazzede izlediği katliam politikasının sonuçları ile karşı karşıya kaldı. Buna göre, bugün bir seçim olması durumunda Biden ilk defa eski Başkan Trumpun gerisinde kalıyor. Bu durumu tersine çevirmeye çalışan Biden, 18 Kasımda Washington Post gazetesinde yayımlanan bir makale kaleme aldı. Batı Şeriada Filistinlilere saldıran aşırılıkçılara vize yasağı getirilmesinin gündemde olduğunu yazan Bidenın makalesine yapılan yorumlarda ABDlilerin çok sert tepki gösterdiği görüldü. Bidenı Gazze politikası nedeniyle yerden yere vuran vatandaşlar, Bu bir soykırım aptal! Aynı Siyonist propaganda, yalan ve yanlışlığı defalarca kanıtlanmış konuşmalar ifadelerini kullandı.