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Katliam destekçisi Joe Biden'a ABD'de anket şoku! Trump'ın gerisine düştü makale yazdı tokadı yedi: "Bu bir soykırım aptal!" / 21.11.23

Katliam destekçisi Joe Biden'a ABD'de anket şoku! Trump'ın gerisine düştü makale yazdı tokadı yedi: "Bu bir soykırım aptal!" / 21.11.23

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Katliam destekçisi Joe Biden'a ABD'de anket şoku! Trump'ın gerisine düştü makale yazdı tokadı yedi: "Bu bir soykırım aptal!" / 21.11.23

Takvim 02:53
02

Yok böyle vurgun! AK Parti Meclis Üyesi Muharrem Balık ortaya çıkardı: İBB Meclisi'nde 75 dolarlık kameraları 125 bin liraya taktılar / 20.11.23

Takvim 01:44
03

İYİ Parti'de kaynayan kazanı İmamoğlu mu karıştırıyor? Akşener'den Ümit Dikbayır'a 'kesin ihraç' istemi: Taciz ve vurgun iddiaları / 21.11.23

Takvim 02:39
04

Yargıtay'dan flaş Can Atalay kararı: "İtiraz yolu açık değil" / 21.11.23

Takvim 01:14
05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak'ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! Acı haber geldi... / 21.11.23

Takvim 02:17
06

Emekliye en az 10 bin TL maaş: Taban maaş artışı için düğmeye basıldı! Yeni aylıklar ne olacak?

Takvim 01:52
07

Dilan Polat'ın ardından fenomenleri korku sardı! Özlem Öz şalvar tuşuna bastı: Köylerine gitti, sinide yemek yedi / 21.11.23

Takvim 01:56
08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu / 21.11.23

Takvim 03:20
09

Önce Başkan Erdoğan masada sonra Milliler Almanya'yı sahada yerden yere vurdu! Sosyal medya yıkıldı / 19.11.23

Takvim 00:43
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