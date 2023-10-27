Terör devleti İsrail, dünyanın gözü önünde günlerdir Gazzede sistematik bir soykırıma imza atıyor. Bebek katili İsrail katliamlarına acımasızca sürdürürken İngiliz The Times gazetesinden bomba bir itiraf geldi. The Times, BBCnin İsrail-Filistin çatışmasına yaklaşımının, bazı çalışanların iş yerlerinde ağlamasına ve duydukları rahatsızlık nedeniyle işten izin almasına neden olduğunu öne sürdü. Öte yandan işgalci İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiliz yayın kuruluşu BBCyi İngiltere Başbakanı Rishi Sunaka şikayet etmişti. Herzog, Sunaktan BBCnin yayın politikasını değiştirerek, Haması terör örgütü olarak tanımlamasını istedi. Bilindiği üzere BBC, hastane katliamı sonrası İsrail ordusunu yalanlamış, işgalci ordu da BBCye tepki göstermişti. İşte detaylar...