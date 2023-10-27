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Katliam karşısında vicdan azabı! Siyonist İsrail'in katliamlarına dayanamayan BBC çalışanları katledilen sivillere ağlıyor / 27.10.23

Katliam karşısında vicdan azabı! Siyonist İsrail'in katliamlarına dayanamayan BBC çalışanları katledilen sivillere ağlıyor / 27.10.23

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Katliam karşısında vicdan azabı! Siyonist İsrail'in katliamlarına dayanamayan BBC çalışanları katledilen sivillere ağlıyor / 27.10.23

Takvim 02:39
02

Beşiktaş Bodo Glimt'e de kaybetti! Son sıraya demirledi / 27.10.23

Takvim 02:26
03

CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın Hamas hakkındaki 180 derece dönüşü! 2020 yılında 'direniş', 2023 yılında 'terör' örgütü! / 27.10.23

Takvim 02:09
04

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partililerle gizli ittifak girişimine zehir zemberek sözler: Siyasi ahlaksızlık / 27.10.23

Takvim 02:46
05

Sosyal yardımlarda yeni dönem: Her haneye en az bir gelir! Artış tahminlerine göre kim, ne kadar alacak? 5 bin TL yasalaştı

Takvim 02:04
06

DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor / 27.10.23

Takvim 02:15
07

İkramiye tamam sıra ödemede: 5 bin lira ne zaman yatırılacak? Kim, ne kadar alacak? Emekliler, dul ve yetimlerin merak ettiği soruların yanıtları...

Takvim 02:23
08

Pink Floyd grubunun solisti İngiliz şarkıcı Roger Waters'ten katil İsrail'e tepki: İsrail ile son nefesime kadar mücadele edeceğim! / 26.10.23

Takvim 06:01
09

Biden yine şeytanın avukatlığına büründü: Hayatını kaybedenlerin sayısına inanmıyorum | İngiltere Başbakanlık Sözcüsü'nden hadsiz açıklama: Ateşkes sadece Hamas'a hizmet eder / 25.10.23

Takvim 00:54
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