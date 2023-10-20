Son dakika haberi! Geçtiğimiz hafta cuma için Mescid-i Aksaya gelenler büyük bir zulme uğramıştı. Filistinliler işgalci İsrail polisinin plastik mermi ve biber gazıyla müdahalesine maruz kalmıştı. Katliamın gölgesinde ikinci cuma namazı öncesi Mescid-i Aksada girişlere engel olmak isteyen işgalci İsrail güvenlik güçlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren Şam Kapısına intikal ettiği bildirildi. İsrail güçleri, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif’e girişine izin vermiyor. İsrail Filistinlilere TOMA, ses bombası ve gaz bombasıyla müdahale ediyor!