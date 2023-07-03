Terörden temizlenen Gabar ve Cudinin ardından Kato Dağında da sondaj çalışmaları başladı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Kato Dağındaki petrol, Gabarda bulduğumuzdan kat kat fazla... En az 5 kat. ifadelerini kullandı. Şırnakta siyaset yerine petrol keşfinin konuşulduğuna dikkat çeken Donat, Siyaset konuşulmuyor. CHPnin iç çekişmeleri... Kemal Kılıçdaroğlu, istifa edecek mi?.. Ekrem İmamoğlu ne yapacak?.. Hayır, bunlar da bölge halkının gündeminde yok. Sıcak gündem... Konuşulan tek konu... Petrol. dedi.