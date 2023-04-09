İstanbulun ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı eklendi. İBBnin yarım bıraktığı Başakşehir Kayaşehir metro hattı projesi, Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınarak tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan metro sayesinde, Başakşehir-İstanbul Havalimanı arası 24 dakikaya, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arası ise 23 dakikaya düştü. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi durağından binen bir kişi, Sirkeciye tahmini olarak 75 dakikada, Kayaşehirden metro ağıyla ise Üsküdara ise 85 dakikada gidilebiliyor.