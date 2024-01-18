CHPli Ekrem İmamoğlu ve yancısı Murat Ongun yerel seçimlere giderayak iyice köşeye sıkıştı. Kaybetme korkusuyla vasat belediyeciliği ve işbilmezliklerini perdelemek isteyen CHPli İBB yönetimi Fazilet Durağı kumpası tadındaki ısmarlama İETT videosundan sonra şimdi de Halk Ekmek üzerinden provokasyona soyundu. İmamoğlunun PR ekibi figüran oyuncularla reklam seti kurup Halk Ekmek kuyruğu oluşturarak Biz Çözdük algılı film çekti. Oysa CHPli İBB, Halk Ekmeke yaptığı fahiş zamlar ve kurulu ekmek fabrikasını çalıştırmayarak İstanbulluyu mağdur etti.