Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi. CHP yandaşı BirGünün söz konusu teröristlere daha önce defalarca kez yayınlarında yer verdiği ortaya çıktı.BirGünün terör örgütü ajansı söz konusu haberlerde ANF’yi kaynak gösterirken, ANF’nin ise bebek katili Öcalan’a methiyeler dizdiği bilinmekte. Öte yandan PKK haber ajansına adeta abone olan BirGün Gazetesi’nin Basın İlan Kurumu’ndan resmi ilan alarak kaynak sağlaması büyük tepkilere neden oldu.