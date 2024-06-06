Milli Savunma Bakanlığı, Kayserideki 12nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından dün eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özenin şehit olduğunu açıklamıştı. Hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özenin naaşları düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Hava Pilot Albay Uğur Yıldızın 50 cenazesi, İzmirde, Pilot Albay Gökhan Özenin 48 cenazesi, memleketi Eskişehirde toprağa verildi.